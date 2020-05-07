Установленный без разрешения властей символ самоизоляции обрел новое место жительства в Калининском районе. Об этом 7 мая «Фонтанке» сообщили в городском комитете по благоустройству.



Как уточнил представитель ведомства, памятник демонтировали при участии районной администрации и подыскали ему более подходящее место — возле Академии петербургского футбольного клуба «Зенит» на улице Верности.

Он также добавил, что автор арт-объекта так и не вышел на связь, его личность до сих пор не установлена.