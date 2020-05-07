Символ самоизоляции обрел новое место жительства. Из Пискаревского парка его переселили к Академии «Зенита»
Установленный без разрешения властей символ самоизоляции обрел новое место жительства в Калининском районе. Об этом 7 мая «Фонтанке» сообщили в городском комитете по благоустройству.
Как уточнил представитель ведомства, памятник демонтировали при участии районной администрации и подыскали ему более подходящее место — возле Академии петербургского футбольного клуба «Зенит» на улице Верности.
Он также добавил, что автор арт-объекта так и не вышел на связь, его личность до сих пор не установлена.
Ранее в социальной сети появились фотографии так называемого символа самоизоляции, который, по словам местных жителей, установили в Пискаревском парке. Судя по снимкам, он представляет собой металлический куб, внутри которого «зажаты» фигуры человека и кота.
После того как информация о народном памятнике на актуальную тему появилась в СМИ, на его появление отреагировали в комитете по благоустройству. Там заявили, что конструкция была установлена незаконно, поэтому в ближайшее время ее демонтируют.