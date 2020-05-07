FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
73.97р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
07.05.2020 14:15
7
Печать

Символ самоизоляции обрел новое место жительства. Из Пискаревского парка его переселили к Академии «Зенита»

Установленный без разрешения властей символ самоизоляции обрел новое место жительства в Калининском районе. Об этом 7 мая «Фонтанке» сообщили в городском комитете по благоустройству.

Как уточнил представитель ведомства, памятник демонтировали при участии районной администрации и подыскали ему более подходящее место — возле Академии петербургского футбольного клуба «Зенит» на улице Верности.

Он также добавил, что автор арт-объекта так и не вышел на связь, его личность до сих пор не установлена.

Фото: Комитет по благоустройству

Ранее в социальной сети появились фотографии так называемого символа самоизоляции, который, по словам местных жителей, установили в Пискаревском парке. Судя по снимкам, он представляет собой металлический куб, внутри которого «зажаты» фигуры человека и кота.

После того как информация о народном памятнике на актуальную тему появилась в СМИ, на его появление отреагировали в комитете по благоустройству. Там заявили, что конструкция была установлена незаконно, поэтому в ближайшее время ее демонтируют.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Var
Мне лично нравится эта композиция. Хорошо, что ей нашлось место.
An Net
Да отличное место как раз. Новая благоустроенная территория итаки сейчас притягивает множество людей. А тут еще одна точка притяжения будет. Администрации калининского района респект. Хоть одна приятная новость за последнее время.
Vik54
Автора!!! Автора просим!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний