Новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали три пенсионера и 48-летняя пациентка госпиталя для ветеранов
Комиссия по анализу летальных исходов в Петербурге признала жертвами коронавируса троих пенсионеров и 48-летнюю женщину. Об этом рассказали в комитете здравоохранения Смольного 7 мая.
71-летняя женщина и 67-летний мужчина с подтверждённым СOVID-19 скончались в больнице Боткина. Смерть 76-летнего пенсионера зафиксировали в многопрофильной больнице № 2, 48-летнюю горожанку не смогли спасти в госпитале для ветеранов войн.
«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь и обструктивную болезнь легких. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — добавили в комитете.
Общее количество летальных исходов пациентов с коронавирусом в Петербурге достигло 44.
Специальная «летальная» комиссия, которая решает, относить ли смертельные случаи к COVID-19 или нет, состоит из 11 человек. Она же вписывает причину смерти в документы погибших медиков, а значит, на первом этапе решает, могут ли родственники претендовать на выплаты от государства. В Москве подсчет умерших ведется иначе — в статистику попадают все, у кого был подтвержден коронавирус и пневмония.