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07.05.2020 13:53
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Новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали три пенсионера и 48-летняя пациентка госпиталя для ветеранов

Комиссия по анализу летальных исходов в Петербурге признала жертвами коронавируса троих пенсионеров и 48-летнюю женщину. Об этом рассказали в комитете здравоохранения Смольного 7 мая.

71-летняя женщина и 67-летний мужчина с подтверждённым СOVID-19 скончались в больнице Боткина. Смерть 76-летнего пенсионера зафиксировали в многопрофильной больнице № 2, 48-летнюю горожанку не смогли спасти в госпитале для ветеранов войн.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь и обструктивную болезнь легких. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — добавили в комитете.

Общее количество летальных исходов пациентов с коронавирусом в Петербурге достигло 44.

Специальная «летальная» комиссия, которая решает, относить ли смертельные случаи к COVID-19 или нет, состоит из 11 человек. Она же вписывает причину смерти в документы погибших медиков, а значит, на первом этапе решает, могут ли родственники претендовать на выплаты от государства. В Москве подсчет умерших ведется иначе — в статистику попадают все, у кого был подтвержден коронавирус и пневмония.

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Комментарии (2)

JohnPalych
"Пациенты имели ряд хронических заболеваний". Зачем на это ставят акцент?
А, видимо, для того, что бы сразу пресечь мысли о том, что медики могли что то сделать не так, или сделать недостаточно, что и стало причиной гибели пациента. Это обычная практика. Например, в роддомах роженицам принято рассказывать, как они не правильно устроены и плод у них какой то не такой и т.д., что бы за родовые травмы им претензий не предъявляли.
dragvs
"Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь и обструктивную болезнь легких" - зачем это сообщать, какое это имеет отношение к COVID-19? Почему не сообщили цвет глаз пациентов?
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