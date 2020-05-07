Новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали три пенсионера и 48-летняя пациентка госпиталя для ветеранов

Комиссия по анализу летальных исходов в Петербурге признала жертвами коронавируса троих пенсионеров и 48-летнюю женщину. Об этом рассказали в комитете здравоохранения Смольного 7 мая.



71-летняя женщина и 67-летний мужчина с подтверждённым СOVID-19 скончались в больнице Боткина. Смерть 76-летнего пенсионера зафиксировали в многопрофильной больнице № 2, 48-летнюю горожанку не смогли спасти в госпитале для ветеранов войн.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь и обструктивную болезнь легких. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — добавили в комитете.