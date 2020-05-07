Мотосезон в разгаре, и у полицейских прибавилось работы. Участились как аварии, так и случаи нарушений и преступлений. Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, полиция раскрыла угон мотоцикла Yamaha ТТ-R250, принадлежащего 36-летнему петербуржцу, индивидуальному предпринимателю. Мотоцикл этот инспекторы ДПС остановили для проверки документов вечером 5 мая на улице Возрождения в Кировском районе Петербурга. 43-летний гражданин, управлявший им, оказался с признаками алкогольного опьянения. Более того, выяснилось, что он уже лишён прав за пьяную езду. Было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД лицом, подвергнутым наказанию (статья 264.1 УК РФ), с мужчины взяли подписку о невыезде.

На следующий день в полицию обратился владелец мотоцикла с заявлением об угоне, ущерб он оценил в 99 тысяч рулей. И тогда уже последовало новое уголовное дело о неправомерном завладении транспортом (часть 1 статьи 166 УК РФ). У подозреваемого, кстати, оказалась богатая криминальная история — несколько судимостей начиная с 1992 года. Несколько нарушителей попались сотрудникам ГИБДД в минувшие праздничные дни. 4 мая «Дорожный инспектор» рассказывал две курьёзные истории из Курортного района Петербурга. Один из задержанных — 30-летний мужчина. Он окончил мотошколу и сдал экзамены в ГАИ, но водительское удостоверение не получил — не сфотографировался. Увидев полицию, он испугался и решил спрятать свой мотоцикл, а сам притворился пешеходом. На него составлен материал за управление мотоциклом без прав.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Другой нарушитель — 17-летний парень с квадроциклом без документов. Юноша получил права на квадроцикл в 16 лет, но родители не зарегистрировали транспортное средство: нет времени, они занимают руководящие должности в одной из районных администраций города, отмечает «Дорожный инспектор».

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Для пресечения нарушений на мототранспорте в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области есть специальная мотогруппа.