КХЛ приняла решение не определять чемпиона сезона

Кубок Гагарина не будет вручен по итогам сезона-2019/20. Как сообщает в четверг, 7 мая, официальный сайт КХЛ, такое решение было принято в связи с досрочным прекращением чемпионата.
«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призёров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призёров чемпионата КХЛ, не существует», — заявили в лиге.
По этой причине КХЛ приняла решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ — 2019/20 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1–8-е (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ), при этом команды будут перечислены в алфавитном порядке:
Таким образом, первые восемь мест выглядят так:
«Ак Барс», г. Казань
«Барыс», г. Нур-Султан
«Динамо», г. Москва
«Йокерит», г. Хельсинки
«Салават Юлаев», г. Уфа
«Сибирь», Новосибирская область
СКА, г. Санкт-Петербург
ЦСКА, г. Москва
Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии с пунктами 7–8 статьи 24 спортивного регламента КХЛ.