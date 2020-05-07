КХЛ приняла решение не определять чемпиона сезона

Кубок Гагарина не будет вручен по итогам сезона-2019/20. Как сообщает в четверг, 7 мая, официальный сайт КХЛ, такое решение было принято в связи с досрочным прекращением чемпионата.



«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призёров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призёров чемпионата КХЛ, не существует», — заявили в лиге.