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07.05.2020 10:42
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Конфликт между пешеходом и автомобилистом обернулся стрельбой на Товарищеском. Руку одного из них «ужалила» «Оса»

Конфликт между пешеходом и автомобилистом обернулся стрельбой в Невском районе. У его участников свои версии случившегося. Истинные причины произошедшего предстоит установить петербургской полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне около трех дня у дома № 22 по Товарищескому проспекту произошла стычка между 53-летним владельцем автомобиля Volvo и 39-летним местным жителем, в результате которой последний был ранен в руку из травматического пистолета «Оса». Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что у каждого из участников конфликта есть своя версия случившегося.

По словам пешехода, ссора произошла из-за того, что его оппонент якобы переехал ему ногу на машине. После взаимного обмена претензиями автомобилист и произвел выстрел, заявил пострадавший.

По версии водителя, достать травмат ему пришлось после того, как пятеро неизвестных перегородили ему проезд. Он якобы попросил их отойти, но в ответ получил лишь порцию матерной брани. Тогда автомобилист решил выйти из машины и отгородить незнакомцев от дороги, но один из них попытался ввязаться с ним в драку. На него и было направлено дуло пистолета. Как пояснил владелец оружия, он выстрелил, так как опасался, что не справится с буйной компанией. Его версию подтвердил один из свидетелей конфликта.

Как показала предварительная проверка, у обладателя травматического пистолета «Оса» имеется действующее разрешение на его хранение и ношение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Двумя днями ранее звуки стрельбы раздались на соседней с Товарищеским проспектом улице Подвойского. В больницу с огнестрельным ранением отправился 41-летний петербуржец.

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Комментарии (1)

hal9000
Скоро сожгут эту Вольво...сейчас эти травматы и прочие пукалки достают по делу и без дела...)
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