В петербургском гипермаркете покупатель вместо денег предъявил на кассе нож, но донести продукты до холодильника ему не дали

Решивший пополнить запасы продуктов петербуржец отправился в магазин, взяв с собой нож вместо кошелька. Ему удалось пронести товар через кассу, но донести его до холодильника не вышло.



Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне в полицию поступило сообщение о разбое в гипермаркете «О'кей» на Выборгском шоссе.



По предварительной информации, в одиннадцать утра один из покупателей, угрожая ножом сотрудникам магазина, похитил товар на сумму почти 10 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления. Спустя полчаса его задержали у подъезда собственного дома. Возбуждено уголовное дело.

