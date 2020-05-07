В петербургском гипермаркете покупатель вместо денег предъявил на кассе нож, но донести продукты до холодильника ему не дали
Решивший пополнить запасы продуктов петербуржец отправился в магазин, взяв с собой нож вместо кошелька. Ему удалось пронести товар через кассу, но донести его до холодильника не вышло.
Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне в полицию поступило сообщение о разбое в гипермаркете «О'кей» на Выборгском шоссе.
По предварительной информации, в одиннадцать утра один из покупателей, угрожая ножом сотрудникам магазина, похитил товар на сумму почти 10 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления. Спустя полчаса его задержали у подъезда собственного дома. Возбуждено уголовное дело.
Пойти на разбой горожанин решился, несмотря на то что совсем недавно уже имел проблемы с законом: он был фигурантом дела, возбужденного по 119-й статье УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Накануне товар также вынесли из супермаркетов «Пятерочка» на Наличной улице и Новочеркасском проспекте.
В первом покупатель почти донес украденное до выхода, но был остановлен сотрудником магазина. Распылив последнему в лицо газ из баллончика, преступник скрылся. Во второй торговой точке неизвестный тайно похитил товар на 8,5 тысячи рублей. Натянув на лицо бейсболку, он прошел мимо охраны, оставшись незамеченным. Обоих ищет полиция.