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07.05.2020 08:44
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В Индии на химическом заводе произошла утечка газа. Есть погибшие и более двухсот пострадавших

На химическом заводе в городе Висакхапатнам в индийском штате Андхра-Прадеш произошла утечка токсичного газа стирола. Сообщается о пяти погибших.

«Получены сообщения о 5 смертельных случаях. Мы проверяем эту информацию… По предварительным данным, это (утечка) стирола с предприятия LG Polymers…, которая произошла около 2.30 утра. Из-за утечки упомянутого газа его вдыхали сотни людей, и они либо потеряли сознание, либо имели проблемы с дыханием», - цитирует 7 мая РИА Новости представителя местных властей Сриджану Гуммалу.

По данным властей, в госпитали доставлены более 200 человек. Население просят оставаться в домах или же использовать смоченные водой маски, чтобы выйти на улицу.

Стирол — бесцветная ядовитый жидкость, применяемая для производства различных полимеров. При вдыхании его паров наблюдаются головные боли, при длительном воздействии - заболевания печени и нервной системы. В организм проникает в основном через дыхательные пути.

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Комментарии (1)

cattos
"Стирол — бесцветная ядовитый жидкость, применяемая для производства различных полимеров. " Поправьте!
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