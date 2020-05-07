В Индии на химическом заводе произошла утечка газа. Есть погибшие и более двухсот пострадавших
На химическом заводе в городе Висакхапатнам в индийском штате Андхра-Прадеш произошла утечка токсичного газа стирола. Сообщается о пяти погибших.
«Получены сообщения о 5 смертельных случаях. Мы проверяем эту информацию… По предварительным данным, это (утечка) стирола с предприятия LG Polymers…, которая произошла около 2.30 утра. Из-за утечки упомянутого газа его вдыхали сотни людей, и они либо потеряли сознание, либо имели проблемы с дыханием», - цитирует 7 мая РИА Новости представителя местных властей Сриджану Гуммалу.
По данным властей, в госпитали доставлены более 200 человек. Население просят оставаться в домах или же использовать смоченные водой маски, чтобы выйти на улицу.
Стирол — бесцветная ядовитый жидкость, применяемая для производства различных полимеров. При вдыхании его паров наблюдаются головные боли, при длительном воздействии - заболевания печени и нервной системы. В организм проникает в основном через дыхательные пути.