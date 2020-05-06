Путин назвал сумму страховых выплат медикам, спасающим страну от коронавируса. Трактовать условия можно не в их пользу
Президент России Владимир Путин велел выплачивать семьям погибших от коронавируса медиков по 2,7 млн рублей. Но только если они заразились на работе.
Текст указа опубликован 6 мая на портале правовой информации. Страховые выплаты касаются врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей машин скорой помощи. Полагаются они тем, кто заболел на работе и получил кратковременные осложнения от COVID-19 (список таких осложнений будет отдельно составлен правительством) - сумма 68 тысяч рублей. В случае, если медработник остался инвалидом, ему выплатят от 688 тысяч до 2 млн рублей, в зависимости от группы.
Смерть «в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией» оценивается в 2,7 млн рублей. Получить деньги могут супруги или родители, дедушки и бабушки, не менее трех лет воспитывающие внука, отчимы и мачехи с пятилетним «стажем». Детям умерших выплаты положены только в случае их несовершеннолетия, инвалидности или студентов-очников в возрасте до 23 лет. Подчеркивается, что заразиться надо «при исполнении трудовых обязанностей».
Положены выплаты врачам и от Смольного. Рассматривают каждый случай специальная «летальная» комиссия, не все умершие от Covid-19 могут претендовать на выплаты. Получить обещанный миллион не так просто.
Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ранее сообщил, что за месяц работы с коронавирусными больными врач может получить прибавку к зарплате от 170 тысяч рублей.