Путин назвал сумму страховых выплат медикам, спасающим страну от коронавируса. Трактовать условия можно не в их пользу

Текст указа опубликован 6 мая на портале правовой информации. Страховые выплаты касаются врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей машин скорой помощи. Полагаются они тем, кто заболел на работе и получил кратковременные осложнения от COVID-19 (список таких осложнений будет отдельно составлен правительством) - сумма 68 тысяч рублей. В случае, если медработник остался инвалидом, ему выплатят от 688 тысяч до 2 млн рублей, в зависимости от группы.

Президент России Владимир Путин велел выплачивать семьям погибших от коронавируса медиков по 2,7 млн рублей. Но только если они заразились на работе.

Смерть «в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией» оценивается в 2,7 млн рублей. Получить деньги могут супруги или родители, дедушки и бабушки, не менее трех лет воспитывающие внука, отчимы и мачехи с пятилетним «стажем». Детям умерших выплаты положены только в случае их несовершеннолетия, инвалидности или студентов-очников в возрасте до 23 лет. Подчеркивается, что заразиться надо «при исполнении трудовых обязанностей».



Положены выплаты врачам и от Смольного. Рассматривают каждый случай специальная «летальная» комиссия, не все умершие от Covid-19 могут претендовать на выплаты. Получить обещанный миллион не так просто.



Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ранее сообщил, что за месяц работы с коронавирусными больными врач может получить прибавку к зарплате от 170 тысяч рублей.

