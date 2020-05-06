Минобрнауки объяснило, на каких условиях можно привлекать к работе с коронавирусом студентов

Учащиеся в медицинских вузах будут работать с коронавирусными пациентами только добровольно. Порядок привлечения студентов к работе в инфекционных стационарах разъяснили 6 мая в Минобрнауки.



В ведомстве напомнили, что студентам-медикам старших курсов разрещили проходить практику в таких стационарах с 1 мая.



«Студенты допускаются к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом только при наличии их (студентов) осмысленного письменного согласия и заключения трудового договора. К работе с больными не допускаются студенты с противопоказаниями по здоровью», - уточнили в министерстве.

