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06.05.2020 23:12
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Минобрнауки объяснило, на каких условиях можно привлекать к работе с коронавирусом студентов

Учащиеся в медицинских вузах будут работать с коронавирусными пациентами только добровольно. Порядок привлечения студентов к работе в инфекционных стационарах разъяснили 6 мая в Минобрнауки.

В ведомстве напомнили, что студентам-медикам старших курсов разрещили проходить практику в таких стационарах с 1 мая.

«Студенты допускаются к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом только при наличии их (студентов) осмысленного письменного согласия и заключения трудового договора. К работе с больными не допускаются студенты с противопоказаниями по здоровью», - уточнили в министерстве.

Кроме того, все студенты, которые собираются работать с Covid-19, должны пройти дополнительную подготовку по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Напомним, ранее учащиеся некоторых вузов жаловались на то, что их принудительно привлекают к работе с Covid-19. Петербургские власти еще 30 апреля заявили, что составляют списки студентов медицинских вузов, которые собираются направить в инфекционные стационары.

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