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06.05.2020 22:57
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Военнослужащим запретили не только пользоваться, но и иметь при себе смартфоны. Общаться со СМИ тоже не стоит

Указом президента Владимира Путина дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ дополнили запретом общаться со СМИ, а в устав гарнизонной и караульной служб внесли дополнение, запрещающее в армии смартфоны.

Текст документа опубликован на портале правовой информации 6 мая. Указ вносит изменения в два устава. Теперь военнослужащие не могут не только пользоваться, но и иметь при себе гаджеты, которые способны передавать аудио, фото, видео информацию и геолокацию.

Дисциплинарным нарушением будет считаться нарушение запрета предоставлять информацию СМИ. Среди того, что запрещено разглашать — все, что рассекретит принадлежность к войскам и данные военнослужащих, в том числе бывших, информацию, которая позволит определить местонахождение военных в определенный период, информацию о своей деятельности в ВС РФ, деятельности органов военного управления и всех организаций, входящих в состав ВС.

Запрещено иметь при себе гаджеты, когда военнослужащий принимает участие в боевых действиях, поддерживает или восстанавливает международный мир, пресекает деятельность террористов за пределами России. Под запретом также смартфоны во время боевого дежурства и службы, нахождения в нарядах, участия в учениях или походах кораблей, во время военных сборов и просто при нахождении на территории воинской части. Не исключение — помощь при защите прав и свобод человека, участие в процессе ликвидации стихийных бедствий и катастроф.

Указом Путин уравнял уставы с принятым и им же подписанным 6 марта прошлого года законом, который запретил военным иметь при себе смартфоны и прочие подобные устройства.

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Комментарии (7)

Антон Ковалев
Мне кажется что гораздо важнее смартфонов вот этот пункт:
"Среди того, что запрещено разглашать — все, что рассекретит принадлежность к войскам и данные военнослужащих, в том числе бывших, информацию, которая позволит определить местонахождение военных в определенный период, информацию о своей деятельности в ВС РФ, деятельности органов военного управления и всех организаций, входящих в состав ВС."
Значит ли это, что все в/сл запаса срочно должны удалить информацию из соцсетей и прекратить "дружить" с сослуживцами?
Остап Бендер +
Использовать гаджеты в ВС РФ было запрещено с момента их появления. Во всех воинских частях висят предупреждающие плакаты. Несмотря на это, всё равно пользуются. Короче, вся армия теперь злостные нарушители Уставов ВС РФ.
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