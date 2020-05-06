Военнослужащим запретили не только пользоваться, но и иметь при себе смартфоны. Общаться со СМИ тоже не стоит
Указом президента Владимира Путина дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ дополнили запретом общаться со СМИ, а в устав гарнизонной и караульной служб внесли дополнение, запрещающее в армии смартфоны.
Текст документа опубликован на портале правовой информации 6 мая. Указ вносит изменения в два устава. Теперь военнослужащие не могут не только пользоваться, но и иметь при себе гаджеты, которые способны передавать аудио, фото, видео информацию и геолокацию.
Дисциплинарным нарушением будет считаться нарушение запрета предоставлять информацию СМИ. Среди того, что запрещено разглашать — все, что рассекретит принадлежность к войскам и данные военнослужащих, в том числе бывших, информацию, которая позволит определить местонахождение военных в определенный период, информацию о своей деятельности в ВС РФ, деятельности органов военного управления и всех организаций, входящих в состав ВС.
Запрещено иметь при себе гаджеты, когда военнослужащий принимает участие в боевых действиях, поддерживает или восстанавливает международный мир, пресекает деятельность террористов за пределами России. Под запретом также смартфоны во время боевого дежурства и службы, нахождения в нарядах, участия в учениях или походах кораблей, во время военных сборов и просто при нахождении на территории воинской части. Не исключение — помощь при защите прав и свобод человека, участие в процессе ликвидации стихийных бедствий и катастроф.
Указом Путин уравнял уставы с принятым и им же подписанным 6 марта прошлого года законом, который запретил военным иметь при себе смартфоны и прочие подобные устройства.