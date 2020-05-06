Венесуэльское телевидение показало допрос американца, который уверяет, что должен был захватить аэропорт и вывезти Мадуро в США
Наемники, которых недавно задержали при попытке пересечь границу Венесуэлы, планировали захватить аэропорт и вывезти в США главу государства Николаса Мадуро. Венесуэльское телевидение 6 мая показало видео, на котором об этом говорит задержанный за участие в операции американец Александр Денман.
Отрывок этого интервью опубликовал у себя в Twitter сам Мадуро. Задержанный американец утверждает: «[Мы должны были обеспечить] прибытие самолетов, в том числе самолета, на котором должны были увезти Мадуро. Его должны были увезти в США» (цитата по ТАСС).
#EnVivo 📹 | Rueda de Prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales.https://t.co/kPzUIuNpIX— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 6, 2020
Денман также сообщил, что за выполнение задания он якобы должен был получить от 50 до 100 тыс. долларов. До попытки вторжения в Венесуэлу американец, по его словам, готовил наемников в Колумбии.
Напомним, еще 3 мая венесуэльские власти заявили, что им удалось предотвратить вторжение из Колумбии наемников, которые якобы планировали госпереворот. Среди задержанных было несколько граждан США. В США отрицают причастность к инциденту.