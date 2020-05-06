Наемники, которых недавно задержали при попытке пересечь границу Венесуэлы, планировали захватить аэропорт и вывезти в США главу государства Николаса Мадуро. Венесуэльское телевидение 6 мая показало видео, на котором об этом говорит задержанный за участие в операции американец Александр Денман.



Отрывок этого интервью опубликовал у себя в Twitter сам Мадуро. Задержанный американец утверждает: «[Мы должны были обеспечить] прибытие самолетов, в том числе самолета, на котором должны были увезти Мадуро. Его должны были увезти в США» (цитата по ТАСС).