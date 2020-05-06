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06.05.2020 22:04
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Венесуэльское телевидение показало допрос американца, который уверяет, что должен был захватить аэропорт и вывезти Мадуро в США

Наемники, которых недавно задержали при попытке пересечь границу Венесуэлы, планировали захватить аэропорт и вывезти в США главу государства Николаса Мадуро. Венесуэльское телевидение 6 мая показало видео, на котором об этом говорит задержанный за участие в операции американец Александр Денман.

Отрывок этого интервью опубликовал у себя в Twitter сам Мадуро. Задержанный американец утверждает: «[Мы должны были обеспечить] прибытие самолетов, в том числе самолета, на котором должны были увезти Мадуро. Его должны были увезти в США» (цитата по ТАСС).

Денман также сообщил, что за выполнение задания он якобы должен был получить от 50 до 100 тыс. долларов. До попытки вторжения в Венесуэлу американец, по его словам, готовил наемников в Колумбии.

Напомним, еще 3 мая венесуэльские власти заявили, что им удалось предотвратить вторжение из Колумбии наемников, которые якобы планировали госпереворот. Среди задержанных было несколько граждан США. В США отрицают причастность к инциденту.

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Комментарии (1)

Oleg_I
Это тот идиот Мадуро, который несколько лет рассказывал, как он разговаривает с покойным Чавесом? Который так обнулил всю экономику страны, что у них только за прошлый год инфляция 7000%, а в в 2018 - вообще 1 370 000%, при их немыслимых нефтяных запасах? Это, безусловно, страшный враг США. Поэтому США отправили на столь важную миссию агента по борьбе с наркотиками и десяток местных гопарей в обносках.
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