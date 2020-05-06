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06.05.2020 20:35
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Ночью в Пулково прилетят 20 жителей Петербурга и Ленобласти, застрявших в Шанхае

Самолет со 127 россиянами на борту вылетел из Шанхая в Москву вечером 6 мая. По пути он сделает остановку в Петербурге.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Как сообщает Минтранс, самолет «Аэрофлота» вылетел из Шанхая в половину шестого вечера по Москве, на борту 127 пассажиров. Большая их часть улетит в столицу, 20 человек, как сообщают в Смольном, высадятся в Пулково. Жителей Петербурга и Ленобласти отвезут по домам с предписанием об обязательной двухнедельной самоизоляции.

Ориентировочное время прибытия рейса в Северную столицу - 03.24.

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