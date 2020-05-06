После драки с соседом хозяин башни на Пяти углах стал фигурантом уголовного дела

Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, уголовное дело по факту драки было возбуждено 27 апреля отделом дознания Центрального района. В основу его легло заявление от Вячеслава Абрамова, который после встречи в парадной 11 дома по Загородному проспекту с художником Семкиным обратился за помощью к медикам с ранами на левой брови и теменной области. Художник, как он рассказал на своей странице в Facebook и в разговоре с «Фонтанкой» спустя десять дней после драки, тоже пострадал. Согласно материалам из уголовного дела, у него сотрясение, ушибы на лице и контузия левого глаза.

Драка соседей из-за закрытых ворот на Загородном проспекте в Петербурге стала уголовным делом об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемый по нему - художник Сергей Семкин. По его словам, он первый вызвал полицию.

Конфликт произошел 12 апреля, Семкин хотел заехать во двор, но его якобы встретили закрытые на замок ворота и отказ Абрамова их отпирать. Художник, по его версии, вооружился «болгаркой», спилил засовы и пошел к себе в мастерскую. По пути ему встретился Абрамов и завязалась драка. В рассказе Семкина опущен момент, когда, по версии дознания и Абрамова, художник ударил его «болгаркой».

На данный момент Семкин находится под подпиской о невыезде, на Абрамова составлен протокол по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях «Побои».

В разговоре с «Фонтанкой» Семкин подтвердил статус подозреваемого и добавил, что он «не успел подсуетиться». По его словам, он и его адвокат готовятся подавать новое заявление на Абрамова, к которому будут приложены медицинские документы. У художника после травмы болит голова и плохо видит левый глаз. Компьютерная томография и визит к офтальмологу, по словам Семкина, были сделаны только на прошлой неделе из-за того, что во время коронавирусной эпидемии «ничего не работает». По заверениям художника, Абрамов несколько раз менял показания, а его самого склоняли к мировому соглашению, но он намерен настаивать на привлечении соседа к уголовной ответственности.