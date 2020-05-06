Испания в четвёртый раз продлила режим повышенной готовности

Введение режима повышенной готовности на 15 дней было одобрено Советом министров Испании 14 марта. Для его продления требовалось разрешение Конгресса депутатов. Это уже четвертый раз, когда парламент продлил действие режима. При этом правительство утратило поддержку по данному вопросу главной оппозиционной политической силы страны - Народной партии.

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил в среду запрос правительства страны о продлении режима повышенной готовности до 24 мая из-за распространения нового коронавируса. Заседание проходило в практически пустом зале: более 300 из 350 парламентариев голосовали дистанционно, сообщает 6 мая ТАСС .

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено более 220 тыс. случаев заражения коронавирусом, 25 857 пациентов умерли. При этом уровень распространения коронавируса в Испании сейчас снижается. В связи с этим правительство королевства постепенно смягчает ограничительные меры.

Так, с 26 апреля детям до 14 лет разрешили выходить на прогулку раз в день. Со 2 мая взрослым также можно гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку.

С понедельника рестораны и кафе смогли возобновить свою деятельность, однако лишь для того, чтобы готовить еду навынос. Ряду небольших торговых точек и предприятий сферы услуг также разрешили открыться, но прием клиентов должен осуществляться строго по предварительной записи. В общественном транспорте жителей страны обязали носить маски.