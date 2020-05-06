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06.05.2020 19:05
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Часть онкодиспансера на Ветеранов могут перепрофилировать под инфекционное отделение. Но только для пациентов с онкологией

В Смольном прорабатывается вопрос о создании отделения для больных коронавирусом на базе Городского клинического онкологического диспансера (ГКОД). Лечить там планируется только тех, кто борется с онкологией.

Об этом 6 мая «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению Смольного, отмечается, что вопрос еще не решен. Изолированное отделение с системой шлюзов может быть оборудовано на проспекте Ветеранов, дом 65, где расположен стационар ГКОД. «Оказание помощи больным с онкологическими диагнозами на базе учреждения будет продолжено», — добавили в комитете.

Ранее на карантин из-за положительного теста на коронавирус были закрыты 9-е онкологическое (хирургическое) отделение и отделение химиотерапии ГКОД. Также семь отделений были закрыты на карантин в НМИЦ онкологии имени Петрова в Песочном.

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Комментарии (1)

PiterY
Белены объелись? Какое лечение рака у человека, зараженного вирусом? Итак иммунитет на нуле! Мы поэтому так и боимся заболеть короной, потому что нас от онкологии тогда лечить никто не станет!
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