Часть онкодиспансера на Ветеранов могут перепрофилировать под инфекционное отделение. Но только для пациентов с онкологией
В Смольном прорабатывается вопрос о создании отделения для больных коронавирусом на базе Городского клинического онкологического диспансера (ГКОД). Лечить там планируется только тех, кто борется с онкологией.
Об этом 6 мая «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению Смольного, отмечается, что вопрос еще не решен. Изолированное отделение с системой шлюзов может быть оборудовано на проспекте Ветеранов, дом 65, где расположен стационар ГКОД. «Оказание помощи больным с онкологическими диагнозами на базе учреждения будет продолжено», — добавили в комитете.
Ранее на карантин из-за положительного теста на коронавирус были закрыты 9-е онкологическое (хирургическое) отделение и отделение химиотерапии ГКОД. Также семь отделений были закрыты на карантин в НМИЦ онкологии имени Петрова в Песочном.