Часть онкодиспансера на Ветеранов могут перепрофилировать под инфекционное отделение. Но только для пациентов с онкологией

В Смольном прорабатывается вопрос о создании отделения для больных коронавирусом на базе Городского клинического онкологического диспансера (ГКОД). Лечить там планируется только тех, кто борется с онкологией.

Об этом 6 мая «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению Смольного, отмечается, что вопрос еще не решен. Изолированное отделение с системой шлюзов может быть оборудовано на проспекте Ветеранов, дом 65, где расположен стационар ГКОД. «Оказание помощи больным с онкологическими диагнозами на базе учреждения будет продолжено», — добавили в комитете.