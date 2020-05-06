Глава нижегородского Минздрава ушёл в отставку, чтобы бороться с коронавирусом в качестве главврача

Об уходе с поста министра здравоохранения Александра Смирнова 6 мая сообщает правительство Нижегородской области . Недавно справивший 60-летие Смирнов оставляет министерство по собственному желанию и возвращается главврачом в Борскую центральную районную больницу, в которой работал до 2019 года.

Коронавирус спровоцировал кадровые перестановки в минздраве Нижегородской области, которая занимает четвёртое место по числу заражённых в России. Александр Смирнов меняет министерство на районную больницу.

С 7 мая совмещать свою должность с должностью главы минздрава будет 41-летний заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

«Обязанности министра здравоохранения предполагают сейчас постоянные разъезды по медицинским учреждениям, занятым борьбой с коронавирусом. Риск заразиться даже при соблюдении всех мер предосторожности очень высок. Поэтому нам важно максимально обезопасить людей, которые входят в группу риска», — заявил губернатор области Глеб Никитин, отметив, что Смирнов обладает колоссальным управленческим опытом, но сейчас его навыки разумнее использовать для концентрации на определенном участке работы.

В Нижегородской области выявлено 3 298 заболевших COVID-19, в том числе 272 человека за последние сутки. Выздоровели 422 пациента, 16 скончались. По числу зарегистрированных случаев регион идёт сразу за Петербургом и занимает четвёртое место по стране.