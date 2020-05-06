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06.05.2020 15:51
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Татьяна Тарасова: У Тутберидзе еще много воспитанников, которые могут заменить Трусову

Уход бронзовой призерки чемпионата Европы Александры Трусовой не станет трагедией, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Об этом Тарасова заявила в среду, 6 мая, в интервью сайту «Чемпионат.com».

«У Этери Тутберидзе есть еще много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера — это всегда лотерея. Евгений взял под свое тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него все получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью», — сказала Тарасова.

Ранее стало известно, что Трусова перейдет от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Сам Плющенко заявил, что пока не комментирует ситуацию, но обещал это сделать через «один-два дня».

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