Татьяна Тарасова: У Тутберидзе еще много воспитанников, которые могут заменить Трусову

Уход бронзовой призерки чемпионата Европы Александры Трусовой не станет трагедией, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Об этом Тарасова заявила в среду, 6 мая, в интервью сайту «Чемпионат.com».

«У Этери Тутберидзе есть еще много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера — это всегда лотерея. Евгений взял под свое тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него все получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью», — сказала Тарасова.