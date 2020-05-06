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06.05.2020 15:25
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Число жертв коронавируса в Финляндии выросло до 252

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в соседней Финляндии превысило 5500, число летальных исходов перешагнуло отметку в 250.

По данным Ведомства здравоохранения и социального развития THL, за последние сутки умерли шесть человек, как и днём ранее. Количество жертв COVID-19 выросло до 252. Медианный возраст погибших — 84 года.

Также зарегистрирован 161 новый случай заболевания, общая цифра составляет 5 573. В больницах проходят лечение 188 ковидных пациентов, 44 из них находятся в реанимации.

Заметно увеличилась заболеваемость по стране — 101 случай на 100 тысяч населения, менее недели назад было 90.

По предварительной информации, выздоровели по меньшей мере 3500 человек.

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