Ущерб в результате автомобильного пожара, произошедшего прошлой ночью в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, составляет более 14 миллионов рублей. 14 миллионов — это цена одной машины, а всего сгорели три.

Пожар на Кораблестроителей, 39, напомним, начался около полуночи 5 мая. Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, полиция, выяснив некоторые обстоятельства и просмотрев запись камеры видеонаблюдения, возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».



Огонь уничтожил почти новый «Мерседес Бенц G 500». Машина была 2019 года выпуска с «красивым» номером, застрахована по каско. Её владелец — 50-летний гендиректор компании, занимающейся продажей кофе. Ущерб он оценил в те самые 14 миллионов. Вторая «жертва» — «Нисан Альмера» 2006 года выпуска. 34-летний владелец, живущий в этом дворе, рассказал, что документы оставил в салоне, и они сгорели вместе с машиной. Он оценил потерю в 250 тысяч рублей. «Рено Сандеро» 2012 года выпуска обгорела частично, и у неё есть каско, сумма ущерба пока не установлена. Хозяин — 54-летний мужчина, живущий неподалёку.