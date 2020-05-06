«Гелендваген» в огне: за пожаром на 14 млн руб. петербургская полиция разглядела поджог
Ущерб в результате автомобильного пожара, произошедшего прошлой ночью в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, составляет более 14 миллионов рублей. 14 миллионов — это цена одной машины, а всего сгорели три.
Пожар на Кораблестроителей, 39, напомним, начался около полуночи 5 мая. Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, полиция, выяснив некоторые обстоятельства и просмотрев запись камеры видеонаблюдения, возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Огонь уничтожил почти новый «Мерседес Бенц G 500». Машина была 2019 года выпуска с «красивым» номером, застрахована по каско. Её владелец — 50-летний гендиректор компании, занимающейся продажей кофе. Ущерб он оценил в те самые 14 миллионов. Вторая «жертва» — «Нисан Альмера» 2006 года выпуска. 34-летний владелец, живущий в этом дворе, рассказал, что документы оставил в салоне, и они сгорели вместе с машиной. Он оценил потерю в 250 тысяч рублей. «Рено Сандеро» 2012 года выпуска обгорела частично, и у неё есть каско, сумма ущерба пока не установлена. Хозяин — 54-летний мужчина, живущий неподалёку.
Камера, установленная на соседнем здании, зафиксировала, как в 23:32 к дому 39, корпус 1, подъезжает тёмная легковушка, из неё выходят двое неизвестных и направляются к «Мерседесу». В 23:59 мужчина отходит от автомобиля, и он загорается, после чего оба пассажира легковушки уезжают. «Как раз выходил курить на балкон, когда он взорвался. Сработала сигналка, и через 10–15 секунд взрыв», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По словам участников группы, якобы у владельца «Гелендвагена» не первый раз горят машины. На месте преступления полиция нашла след обуви и осколки бутылки.