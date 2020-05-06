Баррель североморской марки Brent на торгах дорожал до 32 долларов

Стоимость июльских фьючерсов на баррель североморской нефти марки Brent превышала 32 доллара в ходе торгов на Лондонской бирже ICE на торгах 6 мая. К 8:50 мск стоимость контракта опустилась до 30,73 доллара.



Июньские фьючерсы на техасскую нефть WTI торгуются на уровне 24,68 за баррель. С начала торгов 6 мая максимум был зафиксирован на уровне 26,08.



Цены на нефть постепенно растут после заключения новой сделки ОПЕК+ об ограничении добычи. До июля участники сократят добычу до 9,7 млн баррелей в сутки.

