В России треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

В апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 п.п., до 60%, подсчитали в НАПКА на основе статистики коллекторских агентств. Если год назад только 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в апреле их стало 30%. Кроме того, до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов (плюс 10 п.п.).

Месяц режима самоизоляции в регионах России ухудшил платежеспособность заемщиков, сообщили 6 мая РБК в крупных банках и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Несмотря на то что сами должники прямо ссылаются на коронавирус, по факту лишь в единичных случаях — не более 1% — мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках», — говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев.



Статистика коллекторских агентств отражает поведение заемщиков, которые уже испытывали проблемы с выплатами кредитов. Но режим самоизоляции повлиял и на клиентов, которые ранее не допускали просрочек, добавляет собеседник РБК.



Опрошенные РБК крупные банки подтверждают ухудшение платежной дисциплины российских заемщиков. Об этом заявили в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и других кредитно-финансовых учреждениях.

