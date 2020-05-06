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06.05.2020 08:31
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В России треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Месяц режима самоизоляции в регионах России ухудшил платежеспособность заемщиков, сообщили 6 мая РБК в крупных банках и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 п.п., до 60%, подсчитали в НАПКА на основе статистики коллекторских агентств. Если год назад только 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в апреле их стало 30%. Кроме того, до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов (плюс 10 п.п.).

«Несмотря на то что сами должники прямо ссылаются на коронавирус, по факту лишь в единичных случаях — не более 1% — мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках», — говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Статистика коллекторских агентств отражает поведение заемщиков, которые уже испытывали проблемы с выплатами кредитов. Но режим самоизоляции повлиял и на клиентов, которые ранее не допускали просрочек, добавляет собеседник РБК.

Опрошенные РБК крупные банки подтверждают ухудшение платежной дисциплины российских заемщиков. Об этом заявили в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и других кредитно-финансовых учреждениях.

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Комментарии (7)

WuhanRockCafe
Вах, н-э-э-т д-э-э-н-э-г!
Balamut
#онитутнипричем
#самивиноваты
#этонеони
Peshekhod
Выжать из должников все кредиты в полном объеме. Думать надо головой, когда берешь. Ишь, расплодились любители халявы.
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