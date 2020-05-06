Министр финансов перечислил замороженные из-за коронавируса проекты и стройки. Петербург попал в список
В связи с пандемией коронавируса власти собираются экономить в основном на еще не начатых проектах. Об этом 6 мая рассказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».
Отвечая на вопрос о строительстве в частности высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, он ответил, что от проекта не отказываются, но он будет реализован «чуть позже».
Что касается автодороги Москва — Казань, то Силуанов заявил, что сейчас на концессионной основе решено строить участок Москва — Владимир и обход главного города Татарстана. «Первые деньги должны быть выделены в этом год», — добавил он.
Также, по словам, Силуанова, будет перенесена реформа государственно-гражданской службы.
«Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД рассматривали строительство двух ВСМ Санкт-Петербург - Москва и Москва - Нижний Новгород как общий проект. Предварительная оценка стоимости этой трассы составляет 2,3 триллиона рублей. РЖД сообщали, что ВСМ Москва - Нижний Новгород планируется запустить в 2024 году, Санкт-Петербург - Москва - в 2026 году.