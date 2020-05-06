Министр финансов перечислил замороженные из-за коронавируса проекты и стройки. Петербург попал в список

В связи с пандемией коронавируса власти собираются экономить в основном на еще не начатых проектах. Об этом 6 мая рассказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».



Отвечая на вопрос о строительстве в частности высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, он ответил, что от проекта не отказываются, но он будет реализован «чуть позже».



Что касается автодороги Москва — Казань, то Силуанов заявил, что сейчас на концессионной основе решено строить участок Москва — Владимир и обход главного города Татарстана. «Первые деньги должны быть выделены в этом год», — добавил он.





Также, по словам, Силуанова, будет перенесена реформа государственно-гражданской службы.