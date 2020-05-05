Глава Пентагона озвучил версию заражения экипажа эсминца USS Kidd

"Основная версия заключается в том, что они могли подхватить его во время антинаркотической операции, когда они остановили судно, которое потенциально могло перевозить наркотики, и высадились на борт, где могли контактировать с кем-то, у кого был вирус", - сказал он.

Все члены экипажа Kidd прошли проверку на коронавирус. По данным телеканала CNN, было выявлено 95 случаев заражения, что составляет около трети команды.