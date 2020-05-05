Глава Пентагона озвучил версию заражения экипажа эсминца USS Kidd
Экипаж американского ракетного эсминца USS Kidd мог заразиться коронавирусом, высадившись на подозрительное судно в ходе антинаркотической операции, заявил 5 мая журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
LIVE: @EsperDoD and #GenMilley hold a news conference at the Pentagon. https://t.co/LLAcMGtqUP— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 5, 2020
"Основная версия заключается в том, что они могли подхватить его во время антинаркотической операции, когда они остановили судно, которое потенциально могло перевозить наркотики, и высадились на борт, где могли контактировать с кем-то, у кого был вирус", - сказал он.
Все члены экипажа Kidd прошли проверку на коронавирус. По данным телеканала CNN, было выявлено 95 случаев заражения, что составляет около трети команды.
До этого заболевание коронавирусом было выявлено на нескольких 26 кораблях США. Самой массовой стала вспышка на борту авианосца "Теодор Рузвельт" в Южно-Китайском море, коронавирус там был выявлен у 955 человек, один из них умер. Авианосец пришвартовался на американской базе на острове Гуам.