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05.05.2020 23:26
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Глава Пентагона озвучил версию заражения экипажа эсминца USS Kidd

Экипаж американского ракетного эсминца USS Kidd мог заразиться коронавирусом, высадившись на подозрительное судно в ходе антинаркотической операции, заявил 5 мая журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

"Основная версия заключается в том, что они могли подхватить его во время антинаркотической операции, когда они остановили судно, которое потенциально могло перевозить наркотики, и высадились на борт, где могли контактировать с кем-то, у кого был вирус", - сказал он.

Все члены экипажа Kidd прошли проверку на коронавирус. По данным телеканала CNN, было выявлено 95 случаев заражения, что составляет около трети команды.

До этого заболевание коронавирусом было выявлено на нескольких 26 кораблях США. Самой массовой стала вспышка на борту авианосца "Теодор Рузвельт" в Южно-Китайском море, коронавирус там был выявлен у 955 человек, один из них умер. Авианосец пришвартовался на американской базе на острове Гуам.

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Комментарии (9)

Cashmare
Они оставили китайское судно с русскими хакерами на борту, перевозящими Бук в Малайзию под командованием Ким Чен Ына, чё непонятного-то
261219711
Какая же здесь агрессивная реклама..ужас
Hans-Christian
Да заразились на берегу от портовых шлюх! Какая "проверка подозрительного судна", этим занимается береговая охрана, а не эсминец!
Отмазка могла быть придумана более правдоподобная.
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