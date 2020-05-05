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05.05.2020 22:32
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Мамаев: Не собираюсь держаться от Кокорина подальше, но выводы мы сделали

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Сочи» Александром Кокориным после истории с дракой и последующим тюремным сроком.

«Мы не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определенные выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали свои выводы, общие. Не было такого, что я хороший, а ты плохой», - заявил Мамаев в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире инстаграма.

По словам футболиста, он ничего бы не хотел изменить в своей жизни и ни о чем в не сожалеет.

«Это такой большой опыт. Когда ты живешь в своем мирке, думаешь, что ты неуязвим. После этого я узнал много интересных людей. Надо делать в каждой ситуации выводы. Именно эта ситуация многому меня научила. Я бы плыл по течению в жизни, думал бы, что все крутится вокруг меня», – сказал Мамаев.

В октябре 2018 года в потасовке с Мамаевым и Александром Кокориным пострадал водитель Ушаковой Виталий Соловчук. Ущерб также был нанесен ее автомобилю: у «Мерседеса» было разбито стекло и помята задняя дверь. Ушакова подала в суд на футболистов и требует с них около 300 тысяч рублей. Рассмотрение дела начнется 6 мая.

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Комментарии (6)

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Pensioneer
"... ни о чём не сожалею"? Т.е. так бы поступил еще раз? Вот это выводы. Настроила тюремная изоляция...
guess
Если бы эта мадам Ушакова не была бывшей сожительницей определенного человека, то и скандала государственного масштаба не было бы. В такой стране живем, да.
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