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05.05.2020 22:05
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Нефть продолжает рост. Brent уже дороже 31 доллара за бочку

Рост стоимости нефти ускорился во вторник вечером, цена марки Brent впервые с 14 апреля превысила 31 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 21.40 цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 14,26% - до 31,08 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI растет на 16,24% и находится на отметке в $26,48 за баррель.

Днём Brent преодолела психологически важную отметку в 30 долларов за бочку, что вызвало радость у президента США Дональда Трампа, который назвал это приятной стороной возросшего спроса на углеводороды.

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Комментарии (1)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... и Силуанов тут-же распушил хвост ....типа, "Да нам пофиг, по плечу и 10 ....", хотя до этого помалкивал в тряпочку.
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