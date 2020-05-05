Нефть продолжает рост. Brent уже дороже 31 доллара за бочку

Рост стоимости нефти ускорился во вторник вечером, цена марки Brent впервые с 14 апреля превысила 31 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 21.40 цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 14,26% - до 31,08 доллара за баррель.



Стоимость фьючерса на нефть WTI растет на 16,24% и находится на отметке в $26,48 за баррель.



Днём Brent преодолела психологически важную отметку в 30 долларов за бочку, что вызвало радость у президента США Дональда Трампа, который назвал это приятной стороной возросшего спроса на углеводороды.