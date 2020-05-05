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05.05.2020 21:42
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ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 млн, умерли более 243 тыс. человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 5 мая.

«В мире, по состоянию на 2.00 утра CEST, 5 мая 2020 года, было зарегистрировано 3 525 116 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 243 540 смертей», — говорится на сайте ВОЗ.

По сравнению с последними данными ВОЗ, в мире зафиксированы более 81,4 тысячи новых случаев заражения. Количество летальных исходов возросло почти на 3,8 тысячи.

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Комментарии (3)

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На семь с лишком миллиардов.
Vurgagain
И ЧО?
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