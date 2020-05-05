В больнице им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова начали принимать COVID-пациентов

В Петербурге еще одна переоборудованная клиника начала прием пациентов с COVID-19. Она открылась 5 мая на базе больницы им. Петра Великого Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова.



Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, в трех корпусах на Пискаревском перепрофилированы 264 койки; из них 195 оснащены подводкой кислорода, оборудованы 24 реанимационные койки. Первым больных начал принимать 24 павильон с самой большой коечной мощностью и 12 реанимационными койками. Сейчас в клинике находится 51 человек.