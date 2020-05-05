В больнице им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова начали принимать COVID-пациентов
В Петербурге еще одна переоборудованная клиника начала прием пациентов с COVID-19. Она открылась 5 мая на базе больницы им. Петра Великого Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, в трех корпусах на Пискаревском перепрофилированы 264 койки; из них 195 оснащены подводкой кислорода, оборудованы 24 реанимационные койки. Первым больных начал принимать 24 павильон с самой большой коечной мощностью и 12 реанимационными койками. Сейчас в клинике находится 51 человек.
Напомним, именно СЗГМУ им. Мечникова первым в Петербурге столкнулся с необходимостью массовой обсервации, когда общежитие студентов закрыли на 14 дней 23 апреля два корпуса больницы им. Петра Великого закрыли на карантин из-за положительного результата тестов одного из врачей.
Список федеральных учреждений, которые должны быть перепрофилированы под пациентов с COVID-19 ранее утвердило правительство РФ. От Петербурга, кроме больницы университета им. Мечникова, СПбГПМУ, НМИЦ им. Алмазова, ПСПбГМУ им. Павлова, НИИ фтизиопульмонологии, клиническая больница № 122 им. Соколова и 442-й военный клинический госпиталь Минобороны.