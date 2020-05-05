Вторые после США. Британия обогнала Италию по смертности из-за COVID-19
Великобритания вышла на первое место в Европе по смертности из-за нового коронавируса и вышла на вторую позицию в мире по этой печальной статистике вслед за США.
Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS) от 5 мая, Британия опередила Италию по смертности от COVID-19 - на Альбионе вирус унес жизни 32 213 человек.
Согласно представленным ONS цифрам, к 24 апреля только в Англии и Уэльсе умерло 29 648 человек с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее. Согласно подсчетам агентства, с учетом Шотландии и Северной Ирландии этот показатель превысил бы 32 тыс. летальных случаев.
Газета The Times, опираясь на данные ONS, считает, что к настоящему моменту в стране из-за коронавируса умерли 55,7 тыс. человек. Издание пришло к такому выводу, подсчитав разницу между общим количеством смертей, отмеченных в стране с начала пандемии, и средним показателем смертности за тот же период последних пяти лет.
5 мая глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил о том, что число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 693, до 29 427 и подтвердил тот факт, что Великобритания, обойдя Италию, вышла на второе место в мире по количеству умерших от коронавируса, пишет РИА Новости.
Власти Италии 4 мая сообщили о 29 079 смертях из-за нового коронавируса. В США этот показатель достиг почти 70 тыс. человек.