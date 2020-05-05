Вторые после США. Британия обогнала Италию по смертности из-за COVID-19

Великобритания вышла на первое место в Европе по смертности из-за нового коронавируса и вышла на вторую позицию в мире по этой печальной статистике вслед за США.



Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS) от 5 мая, Британия опередила Италию по смертности от COVID-19 - на Альбионе вирус унес жизни 32 213 человек.

Согласно представленным ONS цифрам, к 24 апреля только в Англии и Уэльсе умерло 29 648 человек с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее. Согласно подсчетам агентства, с учетом Шотландии и Северной Ирландии этот показатель превысил бы 32 тыс. летальных случаев.

