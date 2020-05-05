Военные поздравили Валентина Гребнева и Александра Семенова. Перед их окнами прошли противотанковые пушки МТ-12, система реактивного залпового огня «Град», боевая разведывательная машина БРДМ. Возглавлял колонну плавающий автомобильный транспортер. Ветеранам также вручили и передали через родных

Как сообщает пресс-служба ЗВО, герой Советского Союза подполковник Александр Семенов родился в 1922 года, 14 июля 1941-го был призван в Красную армию. Награду героя получил в 1944 году: во время бое в Карпатах, командуя самоходной установкой СУ-85, лейтенант Семенов прорвался в тыл врага, где уничтожил 2 противотанковых орудия, 3 станковых пулемета, 4 автомашины с грузами и группу солдат. В бою был ранен. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».



Герой Социалистического труда Валентин Гребнев родился в 1927 году. В 1943 году в возрасте 16 лет стал бойцом 6-й партизанской бригады; 15 февраля 1944 года при штурме станции Плюсса был тяжело ранен, перенес 4 операции. Звания героя удостоен в 1981 году. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 2 степени, 2-мя орденами Трудового Красного Знамени.



Ранее персональный парад уже принимал почетный житель Луги Михаил Полячков, участвовавший в штурме Берлина.

