Перегревшийся на солнце петербуржец предался прохладе Фонтанки. Выбраться на берег помогли спасатели
Петербуржец проводил очередной теплый майский день, предавшись прохладе Фонтанки. Выбраться на берег самостоятельно он не смог, пришлось прибегнуть к помощи спасателей.
Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, мужчина упал в воду в районе дома №20 по набережной реки Фонтанки вечером 5 мая. Его достали сотрудники пожарной части №17 Центрального района, после чего на машине скорой помощи доставили в НИИ имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у поступившего пациента переохлаждение.
Ранее «Фонтанка» показала, как в условиях действующего режима самоизоляции петербуржцы открыли купальный сезон.