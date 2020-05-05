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05.05.2020 20:13
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Перегревшийся на солнце петербуржец предался прохладе Фонтанки. Выбраться на берег помогли спасатели

Петербуржец проводил очередной теплый майский день, предавшись прохладе Фонтанки. Выбраться на берег самостоятельно он не смог, пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, мужчина упал в воду в районе дома №20 по набережной реки Фонтанки вечером 5 мая. Его достали сотрудники пожарной части №17 Центрального района, после чего на машине скорой помощи доставили в НИИ имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у поступившего пациента переохлаждение.

Ранее «Фонтанка» показала, как в условиях действующего режима самоизоляции петербуржцы открыли купальный сезон.

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