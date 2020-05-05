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05.05.2020 19:50
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УЕФА заявила об альтернативных способах доиграть еврокубки

У УЕФА есть альтернативные сценарии завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом заявил директор департамента национальных ассоциаций Душан Лакович 5 мая.

— Мы следим за ситуацией со здравоохранением в Европе, — цитирует Лаковича Football Italia. — УЕФА полностью осведомлен о происходящем. У нас есть несколько сценариев, как продолжить Лигу чемпионов и Лигу Европы. Нынешний сценарий, который мы обнародовали для всех федераций и клубов, состоит в том, чтобы турниры продолжились в августе, а финалы состоялись в конце месяца. Этот сценарий остается действительным, мы работаем, исходя из него. Мы надеемся, что он не претерпит изменений, но на этот случай у нас есть и альтернативные сценарии. Наша цель — завершить сезон.

Сезон был прерван из-за пандемии COVID-19. Ранее сообщалось, что еврокубки планируют доиграть в августе.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 680 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 254 283 человека умерли, выздоровели 1 215 310.

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