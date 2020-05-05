Количество жертв COVID-19 в Нью-Йорке вновь растёт. За день умерли 230 жителей штата
Губернатор самого пострадавшего в США от COVID-19 штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о том, что количество жертв пандемии там вновь начало расти.
Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 230, за день до этого умерли 226 человек, следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором.
Holding a briefing with updates on #Coronavirus. Watch Live: https://t.co/HUbR89h7mF— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 5, 2020
Согласно приведенным им данным, 3 мая скончались 226 человек, 2 мая — 280 человек, 1 мая — 299, 30 апреля — 289 человек. В самые худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.
По данным губернатора, общее число госпитализированных продолжает снижаться и составляет 9600, тогда как накануне их было 9647. Уровень госпитализированных за сутки, по данным на понедельник, составил 659 человек, за предыдущие сутки сообщалось о более чем 700 новых госпитализациях. В худшие дни в больницы штата Нью-Йорк поступало более 3000 человек, больных коронавирусом, за день.