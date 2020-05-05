Количество жертв COVID-19 в Нью-Йорке вновь растёт. За день умерли 230 жителей штата

Губернатор самого пострадавшего в США от COVID-19 штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о том, что количество жертв пандемии там вновь начало расти.

Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 230, за день до этого умерли 226 человек, следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором.