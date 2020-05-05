Уполномоченная по правам человека в России заявила о росте домашнего насилия на самоизоляции
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о росте домашнего насилия в апреле 2020 года. Жертв она призывает освободить от необходимости получать пропуска для выхода из дома.
Как рассказала Москалькова в интервью РИА Новости 5 мая, в России используются данные, которые представлены как журналистами, так и представителями НКО. «По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в два с половиной раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч, — сообщила она. — Подобные обращения также поступают к нам на горячую линию, но они не носят массовый характер».
Кроме того, Москалькова передала жалобы женщин на то, что в связи с режимом самоизоляции они не могут прийти в органы внутренних дел, чтобы подать заявление, а также воспользоваться местами-убежищами. «Мне кажется, очень важно предоставить возможность женщинам посещать центры спасения жертв насилия и не считать это нарушением изоляции, если они вынуждены в этой ситуации покинуть свой дом без специального разрешения», — заявила уполномоченная по правам человека.
Ранее с аналогичной просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратились депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова. Они предложили создать убежище для пострадавших, куда возможно будет прийти даже без регистрации, создать координационные центры, а также обязать полицию незамедлительно реагировать на жалобы горожан. Жертв призвали не наказывать за выход из дома и за другие нарушения коронавирусных ограничений.
Ранее вспышку домашнего насилия в период пандемии признала ООН.