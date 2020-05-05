Уполномоченная по правам человека в России заявила о росте домашнего насилия на самоизоляции

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о росте домашнего насилия в апреле 2020 года. Жертв она призывает освободить от необходимости получать пропуска для выхода из дома.

Как рассказала Москалькова в интервью РИА Новости 5 мая, в России используются данные, которые представлены как журналистами, так и представителями НКО. «По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в два с половиной раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч, — сообщила она. — Подобные обращения также поступают к нам на горячую линию, но они не носят массовый характер».