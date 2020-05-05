Под Приозерском нашли тело пропавшего рыбака из Петербурга. Еще двух ищут в районе Борисовой Гривы

Тело 56-летнего петербуржца обнаружили в озере Вуокса в Приозерском районе Ленобласти. О пропаже увлекающегося рыбной ловлей горожанина заявила его супруга.

Как стало известно «Фонтанке» 5 мая, в минувшие выходные в полицию обратилась 54-летняя жительница одного из домов на проспекте Ударников в Петербурге. Она заявила, что первого мая ее супруг отправился на рыбалку на озеро Вуокса. Вскоре связь с ним пропала.

Найти его смогли только накануне, сообщение в дежурную часть поступило от спасательной службы Приозерска. Тело направили в морг.