Борт «Аэрофлота» вывозит из Антальи 160 россиян

160 российских граждан 5 мая рейсом компании «Аэрофлот» возвращаются из Антальи в Ростов-на-Дону и Уфу.
«5 мая с. г. из Антальи рейсом авиакомпании «Аэрофлот» в Ростов-на-Дону и Уфу возвращаются 160 российских граждан», — сообщает генконсульство России в Анталье на своей странице в Facebook.
Отмечается, что мероприятия по организации рейса были предварительно согласованы с турецкими властями и осуществлялись в тесной координации российских загранучреждений в Турции с подразделениями Минкомсвязи России и представительством авиакомпании.
Напомним, 5 мая петербургский аэропорт Пулково принял самолёт из США, второй прилетит из Вьетнама. Накануне в Пулково совершил посадку спецрейс, эвакуировавший на родину застрявших в Таиланде горожан.