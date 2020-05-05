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05.05.2020 18:50
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Борт «Аэрофлота» вывозит из Антальи 160 россиян

160 российских граждан 5 мая рейсом компании «Аэрофлот» возвращаются из Антальи в Ростов-на-Дону и Уфу.

«5 мая с. г. из Антальи рейсом авиакомпании «Аэрофлот» в Ростов-на-Дону и Уфу возвращаются 160 российских граждан», — сообщает генконсульство России в Анталье на своей странице в Facebook.

Отмечается, что мероприятия по организации рейса были предварительно согласованы с турецкими властями и осуществлялись в тесной координации российских загранучреждений в Турции с подразделениями Минкомсвязи России и представительством авиакомпании.

Напомним, 5 мая петербургский аэропорт Пулково принял самолёт из США, второй прилетит из Вьетнама. Накануне в Пулково совершил посадку спецрейс, эвакуировавший на родину застрявших в Таиланде горожан.

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Комментарии (1)

krasnonosov
И по традиции прилетевшим никакого карантина, а отправка по домам, поднимать количество заразившихся в городах.
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