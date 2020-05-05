Пулитцеровскую премию вручили серии статей NYT о России. Москва считает их сборником «русофобских измышлений»

Пулитцеровскую премию в номинации «Международная журналистика» получили сотрудники газеты The New York Times (NYT) за материалы о России. Писались они, как утверждается, с риском для жизни.

Как говорится на сайте премии, серия захватывающих статей была «написана с риском для жизни» и освещает «хищнические деяния режима Владимира Путина». Судя по перечню, речь идет о предполагаемом вмешательстве России в дела других стран — в частности, Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республики, а также об отравлении сербского бизнесмена Емельяна Гебрева.

Посольство России в США оперативно отреагировало на награждение в официальном аккаунте в Facebook. «Три года назад пулитцеровская премия уже вручалась «Нью-Йорк Таймс» за демонизацию России. Подобное скоропортящееся «творчество» очевидно требует периодических престижных наград, — сообщили в представительстве. — Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью. Если и есть в этом, как утверждается, «большой риск», то только для репутации. Рассматриваем данную серию статей «Нью-Йорк Таймс» о России как прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов». Позже ситуацию прокомментировали и другие официальные лица. «Особенно рисковала газета своей репутацией, когда написала о ночи Трампа с проститутками в «Национале» в Москве, — написал сенатор Алексей Пушков в Twitter. — Трамп назвал это fake news. За это и премия».