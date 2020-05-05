Лидера Северной Кореи наградили к юбилею Победы

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы за большой вклад в увековечение памяти советских солдат, погибших в 1945 году при освобождении Кореи, сообщило 5 мая посольство России в Пхеньяне в Facebook.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике», — сообщило российское диппредставительство.
Медаль в торжественной обстановке передал 5 мая посол России Александр Мацегора министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне.