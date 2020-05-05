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05.05.2020 17:41
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Лидера Северной Кореи наградили к юбилею Победы

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы за большой вклад в увековечение памяти советских солдат, погибших в 1945 году при освобождении Кореи, сообщило 5 мая посольство России в Пхеньяне в Facebook.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике», — сообщило российское диппредставительство.

Медаль в торжественной обстановке передал 5 мая посол России Александр Мацегора министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне.

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Комментарии (2)

немасвак
тихо шифером шурша, крыша едет не спеша...
WuhanRockCafe
Награда нашла героя - Ким Чен Ын достойный продолжатель дела своего великого деда, который осенью 1945 года спустился со священной горы Пэктусан во главе партизанского отряда и наголову разгромил 1.5 миллионную Квантунскую армию.
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