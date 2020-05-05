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05.05.2020 17:33
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В Сербии от коронавируса погибли 200 человек

В Сербии от коронавируса за сутки погибли три человека, общее число жертв достигло 200, выявлено более 9,6 тысячи зараженных, сообщило 5 мая информагентство РТС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Ко вторнику выявлено 120 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 9 677 человек. За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 200 граждан», — сообщил минздрав.

Отмечается, что выздоровели 1 723 человека.

Накануне в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. В стране находятся военные врачи из России.

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Комментарии (2)

footballer12
Погибли? У них там война идёт?
guess
А зачем нам информация о том, что в какой-то далекой Сербии от короны (ли?) за сутки умерли 3 человека, всего 200? Привлечь новых страх-адептов этого жалкого вируса? Если нет других интересных новостей, так, возможно, лучше и не писать вовсе?
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