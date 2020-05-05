Жителям семи районов Ленобласти придется носить маски в обязательном порядке

В Ленинградской области определили список районов, где введут обязательный масочный режим. Те, кто в него не попал, могут рассчитывать на смягчение коронавирусных ограничений.

Как пишет 47news со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко 5 мая, из-за напряженной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса, носить маски придется жителям Бокситогорского, Выборгского, Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского и Тосненского районов. Прибегать к подобным средствам индивидуальной защиты органов дыхания необходимо в общественных местах и транспорте.