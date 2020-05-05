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05.05.2020 16:47
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Жителям семи районов Ленобласти придется носить маски в обязательном порядке

В Ленинградской области определили список районов, где введут обязательный масочный режим. Те, кто в него не попал, могут рассчитывать на смягчение коронавирусных ограничений.

Как пишет 47news со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко 5 мая, из-за напряженной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса, носить маски придется жителям Бокситогорского, Выборгского, Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского и Тосненского районов. Прибегать к подобным средствам индивидуальной защиты органов дыхания необходимо в общественных местах и транспорте.

Как власти намерены следить за исполнением требования и какое наказание предусмотрено для нарушителей, не уточняется.

На своей странице в соцсети Instagram глава региона уточнил, что соответствующее постановление уже находится в работе, а также добавил: районы, которые не попали в список, — кандидаты на смягчение ограничительных мер с 12 мая.

Ранее о введении «всеобщего масочного режима» заговорили в Петербурге. Однако, как позже выяснилось, ограничительная мера актуальна только для чиновников Смольного, а для горожан носит рекомендательный характер.

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Комментарии (23)

Как вы з@ еб@ ли
Hans-Christian
Чиновники идиоты? Где взять эти маски, да ещё по адекватным ценам? И тем, кто уже с конца марта не зарабатывает и не может найти работу?
Sibir_5e4d67bbb7aea
Горелово- город. Новое Горелово- Ломоносовский р-он. граница во дворах многоэтажек проходит.. Дрозденко ККП с КСП выставит?
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