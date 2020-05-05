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05.05.2020 16:21
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В Финляндии растет число инфицированных COVID-19. Количество смертей сокращается

В Финляндии суточное количество заболеваний COVID-19 увеличилось до 85, такие данные приводит 5 мая Ведомство здравоохранения и социального развития страны THL. Накануне, 4 мая, в соседней стране зафиксировали 73 случая инфицирования новым коронавирусом.

Общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 5412, количество погибших от вируса COVID-19 выросло ещё на 6 человек, до 246. Средний возраст погибших 84 года. Накануне, 4 мая, сообщалось о 10 погибших от COVID-19 за сутки.

Напомним, накануне власти Финляндии объявили об очередном смягчении ограничительных мер. Премьер-министр страны Санна Марин заявила, что возвращение к контактному образованию в стране начнется с 14 мая для учеников начальной школы и дошкольников. С этой же даты будут ослаблены ограничения на трансграничное движение — внутри Шенгена разрешены поездки по работе и по неотложным обстоятельствам (семейным, например). Весомость причины оценивается во время пограничного контроля. При въезде в страну берут обязательство о соблюдении 14-дневной самоизоляции. Выездной туризм за границу пока не рекомендуется.

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