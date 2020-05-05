На севере КАД в связи с дорожными работами на сутки полностью перекроют три съезда на двух развязках.

Как сообщает 5 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», два съезда закроют с 8:00 6 мая до 8:00 7 мая на развязке с Парашютной улицей — в рамках реконструкции северного участка на развязке. Это съезд с внутреннего кольца на Парашютную улицу и съезд с Парашютной улицы на внутреннее кольцо.