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05.05.2020 15:50
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На КАД на сутки закроют три съезда

На севере КАД в связи с дорожными работами на сутки полностью перекроют три съезда на двух развязках.

Как сообщает 5 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», два съезда закроют с 8:00 6 мая до 8:00 7 мая на развязке с Парашютной улицей — в рамках реконструкции северного участка на развязке. Это съезд с внутреннего кольца на Парашютную улицу и съезд с Парашютной улицы на внутреннее кольцо.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В это же время на развязке с Выборгским шоссе на 17-м километре внутреннего кольца будет закрыт съезд с разворотной петли на внутреннее кольцо. Причина — работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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