Лукашенко пригласил глав стран приехать в Минск на парад Победы. ВОЗ обеспокоена

«Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде», — заявил он 5 мая перед журналистами в ходе посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук. По его словам, «некоторые могут не приехать даже не из-за боязни чего-то, а просто потому, что надо сохранить лицо» из-за введения режима самоизоляции. «Будем надеяться, что кто-то приедет. Не приедут — мы сами проведем парад, как обычно. Это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно из всех республик на этом параде», — цитирует слова Лукашенко агентство «БелТА» .

Собраться в Белоруссии надо потому, что это «самая пострадавшая республика — живой памятник той жестокой войне», именно она первой приняла удар и «оставшиеся старики и дети почти четыре года жили в болотах, лесах, землянках». Лукашенко также предложил показать белорусский парад россиянам. «Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья», — сказал он.

ВОЗ выразила обеспокоенность из-за проведения парада Победы в Минске. Как сообщает «БелаПАН», по словам официального представителя ВОЗ в Белоруссии Батыра Бердыклычева, собрание людей, при котором невозможно обеспечить дистанцию между участниками от 1,5 до 2 м, повышает риск передачи вируса и способствует дальнейшему распространению болезни. Особую тревогу вызывает участие в массовом мероприятии пожилых людей.

Число больных коронавирусом в Белоруссии достигло 18,35 тысячи человек, сообщил Лукашенко. По состоянию на понедельник число выявленных случаев за сутки выросло на 784, скончались еще четыре пациента, всего умерших — 103.