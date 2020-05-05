«Почему я должен всегда улыбаться? Я вам дурачок какой-то?». Сын Плющенко ответил Аршавину

Неожиданную реакцию получил бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин на свое высказыванием о сыне двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской. Сначала экс-футболисту ответила Рудковская, а потом в заочный диалог вступили с официального аккаунта семилетнего мальчика в инстаграме.

Началось с того, что Аршавин в прямом эфире инстаграме, комментируя танец семейства Плющенко, заявил: «Плющ с Рудковской неплохо танцуют. Правда, на Гном Гномыча (сына Плющенко и Рудковской – ред.) больно смотреть. У него такое лицо, как будто его реально из-под палки заставляют все делать. Улыбаются только папа и мама», – сказал Аршавин.

Рудковская опубликовала в ответ на это в инстаграме новое видео с танцами. «Андрей, Андрюшенька, Андрюша Аршавин, – это видео и танцы только для тебя, прости, что без Плюща, но зато в милейших пижамках. Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои, но мне, видимо, этого не дано понять. Да, совсем забыла, может, футболисты всегда и улыбаются, а вот фигуристы еще иногда бывают и в сценических образах», – подписала Рудковская видео.

После этого ответ поступил уже от самого мальчика, у которого также имеется аккаунт в инстаграме. «Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то? Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», — сказал сам мальчик в видеоролике.