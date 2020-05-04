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04.05.2020 22:58
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Страны-участницы донорской конференции собрали в первый день €7,4 млрд на борьбу с COVID-19

Участники международной донорской онлайн-конференции под эгидой ВОЗ и Еврокомиссии за первый день собрали €7,4 млрд на разработку вакцины от коронавируса и других средств борьбы с пандемией. Об этом 4 мая заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого дня конференции, пишет Reuters.

"Это отличный старт. Только сегодня мы уже собрали €7,4 млрд", - заявила она. - Однако нам потребуется значительно больше. Сегодня мы послали важный сигнал: мир объединился против коронавируса и мир победит".

Изначально организаторы конференции ставили перед собой задачу собрать €7,5 млрд. Генсек ООН Антониу Гутерриш на открытии конференции отметил, что на нужды разработки средств лечения и сдерживания пандемии потребуется по меньшей мере "впятеро большая сумма".

Процесс сбора денег будет продолжаться до 23 мая. Фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз выделил на данный момент самый большой взнос - €1 млрд для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса.

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Комментарии (2)

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ira14
Ну, так закон о принудительной вакцинации принят в Дании. Теперь 14 мая Германия планирует тоже принять. От вакцины свинного гриппа в Германии, осталось много инвалидов, поданы многомиллионные иски, пока результатов никаких. Немцы, создают партию врачей, против вакцинации, за 2 дня туда присоединились уже около 100 тыс .человек.
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