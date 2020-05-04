Украина не будет возвращать учеников в школы. Год закончат дистанционно

Украинские школы не откроются, но будут работать до лета. Министерство образования соседней страны вечером 4 мая, после официального продления карантинных мер в стране, объявило о том, что учебный год в государстве завершится дистанционно.

"Правительство продлило сроки общенационального карантина в Украине – он продлится до 22 мая 2020 года. Такое решение было принято сегодня, 4 мая 2020 года, во время заседания кабмина в Киеве. Для учебных заведений все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года", - приводятся в сообщении слова и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий.