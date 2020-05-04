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04.05.2020 21:43
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Петербургским врачам скоро передадут 10 тысяч защитных экранов. Еще 5 тысяч штук изготовят студенты Политеха

Петербургских медиков, которые борются с коронавирусом, обеспечат защитными экранами. Региональная общественная организация "Врачи Санкт-Петербурга" с помощью партнеров и спонсоров закупила более 10 тысяч защитных лицевых экранов для врачей. Об этом 4 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

В ближайшее время экраны направят в 70 стационаров и поликлиник города. Спонсорами выступили благотворительные и общественные организации - фонд "Алеша", огранизации «Водолей" и "Три сердца", электронная площадка РТС-тендер и другие.

Помимо этого, студенты и преподаватели Санкт-Петербургского Политехнического университета сделают для медиков 5 тысяч специальных экранов с помощью 3D-принтеров и лазерных резаков. Инициатива молодых людей получила грант от Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив. Первую партию экранов численностью 420 штук студенты уже передали в Мариинскую больницу.

Всего, по данным Смольного, 86 предприятий в Петербурге производят средства индивидуальной защиты. Ежедневно они выпускают 200 тыс. медицинских масок и 224 тыс. литров хлорактивных веществ. При этом в месяц в городе изготавливают 195 тыс. комбинезонов, 55 тыс. халатов и 45 тыс. специальных костюмов.

Фото: пресс-служба Администрации Петербурга
Фото: пресс-служба Администрации Петербурга
Фото: пресс-служба Администрации Петербурга
Фото: пресс-служба Администрации Петербурга
Фото: пресс-служба Администрации Петербурга

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Комментарии (1)

Анатолий Ахметов
Дык, а в Петровиче чего не закупить? Обычная же маска :)
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