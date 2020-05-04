Петербургских медиков, которые борются с коронавирусом, обеспечат защитными экранами. Региональная общественная организация "Врачи Санкт-Петербурга" с помощью партнеров и спонсоров закупила более 10 тысяч защитных лицевых экранов для врачей. Об этом 4 мая рассказали в пресс-службе Смольного.



В ближайшее время экраны направят в 70 стационаров и поликлиник города. Спонсорами выступили благотворительные и общественные организации - фонд "Алеша", огранизации «Водолей" и "Три сердца", электронная площадка РТС-тендер и другие.