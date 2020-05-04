COVID-19 загнал НАТО в Сеть. Впервые в истории военный комитет альянса пройдет как видеоконференция

«Военный комитет НАТО проведет первую в истории видеоконференцию начальников генеральных штабов альянса 14 мая под председательством начальника Военного комитета Стюарта Пича», — говорится в сообщении. В видеоконференции примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, главнокомандующий силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, командующий НАТО по трансформации Андре Ланата.

183-й военный комитет начальников штабов стран-участниц Североатлантического альянса впервые в истории состоится в режиме видеоконференции 14 мая. Об этом 4 мая сообщается на официальном сайте НАТО.

«Впервые в истории альянса Военный комитет НАТО в составе 30 начальников генеральных штабов, в том числе глава военного ведомства последнего присоединившегося члена альянса — Северной Македонии — проведут онлайн-конференцию для обсуждения операций, миссий и активности альянса. Естественно, начальники генштабов обсудят, в частности, глобальный кризис коронавируса, его влияние на деятельность альянса и поддержку со стороны НАТО реагирования на пандемию», — отмечается в сообщении.



В числе прочего Военный комитет обсудит продолжение сокращения миссии НАТО в Афганистане после заключения мирных договоренностей между США и движением «Талибан» (запрещено в РФ. — Прим. ред.), которые, однако, не привели к снижению напряженности в Афганистане. Кроме того, альянс будет обсуждать возможности расширения тренировочной миссии в Ираке, деятельность которой на практике уже более четырех месяцев остается замороженной.

