FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +12
72.73р79.12р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
01.05.2020 19:01
1
Печать

В Неве опять заметили белую муть. Нашли её по запаху

Субстанция неизвестного происхождения снова огорчает прохожих своим зловонием у Литейного моста в Петербурге. Процесс сливания белой мути в Неву наблюдали прохожие, запись выложили в социальные сети 1 мая.

«Возле Литейного моста какой-то выброс в воду. Очень вонючий. Похоже на пищевые отходы», — отметили очевидцы.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

В пресс-службе Северо-Западного Росприроднадзора «Фонтанке» уточнили, что начата проверка. Возле Литейного моста находится выпуск «Водоканала». «На него поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и бюджетных учреждений Центрального района, а также поверхностные и инфильтрационные воды с селитебной территории и городских автомагистралей. Всего в данном месте канализуются стоки 70 абонентов», — отметили в ведомстве.

Переключение выпусков, расположенных на набережной Кутузова, на коллектор и далее на очистные сооружения в соответствии с инвестиционной программой запланирован на 2020-2022 годы.

Белая муть появляется в реках Петербурга регулярно. В 2018 году суд обязал «Водоканал» повысить степень очистки стоков в Неву у Литейного моста.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

krasnonosov
А как же заверения Водоканала, что до Финляндии теперь доплывает лишь 1% петербургских фекалий?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний