«Возле Литейного моста какой-то выброс в воду. Очень вонючий. Похоже на пищевые отходы», — отметили очевидцы.

Субстанция неизвестного происхождения снова огорчает прохожих своим зловонием у Литейного моста в Петербурге. Процесс сливания белой мути в Неву наблюдали прохожие, запись выложили в социальные сети 1 мая.

В пресс-службе Северо-Западного Росприроднадзора «Фонтанке» уточнили, что начата проверка. Возле Литейного моста находится выпуск «Водоканала». «На него поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и бюджетных учреждений Центрального района, а также поверхностные и инфильтрационные воды с селитебной территории и городских автомагистралей. Всего в данном месте канализуются стоки 70 абонентов», — отметили в ведомстве.

Переключение выпусков, расположенных на набережной Кутузова, на коллектор и далее на очистные сооружения в соответствии с инвестиционной программой запланирован на 2020-2022 годы.



Белая муть появляется в реках Петербурга регулярно. В 2018 году суд обязал «Водоканал» повысить степень очистки стоков в Неву у Литейного моста.