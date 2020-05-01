«Не для меня пришла весна. Закрыт завод второй уж месяц». Онлайн-митинг бизнесменов завершился концертом казаков
Первомайский онлайн-митинг, который организовала Партия Роста, завершился выступлением группы поддержки — музыкального коллектива с Кубани. Трансляция мероприятия велась 1 мая на хостинге YouTube.
В организованном «для засидевшихся бизнесменов» митинге приняли участие лидер Партии Роста Борис Титов, хэдлайнер — музыкант Сергей Шнуров, а также глава петербургского отделения и депутат Законодательного собрания города Оксана Дмитриева.
Мероприятие завершилось неожиданно — трансляцией записи «группы поддержки» с Кубани. Они спели о злободневном. В выступлении прозвучали строки:
Не для меня пришла весна.
Закрыт завод второй уж месяц,
Платить мне людям просто нечем.
И сил, и средств нет у меня.