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01.05.2020 17:12
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«Не для меня пришла весна. Закрыт завод второй уж месяц». Онлайн-митинг бизнесменов завершился концертом казаков

Первомайский онлайн-митинг, который организовала Партия Роста, завершился выступлением группы поддержки — музыкального коллектива с Кубани. Трансляция мероприятия велась 1 мая на хостинге YouTube.

В организованном «для засидевшихся бизнесменов» митинге приняли участие лидер Партии Роста Борис Титов, хэдлайнер — музыкант Сергей Шнуров, а также глава петербургского отделения и депутат Законодательного собрания города Оксана Дмитриева.

Мероприятие завершилось неожиданно — трансляцией записи «группы поддержки» с Кубани. Они спели о злободневном. В выступлении прозвучали строки:

Не для меня пришла весна.

Закрыт завод второй уж месяц,

Платить мне людям просто нечем.

И сил, и средств нет у меня.

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Комментарии (1)

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