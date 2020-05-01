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01.05.2020 13:44
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«Бессмертный полк» онлайн. Петербургские разработчики рассказали, как стать участником виртуального шествия

Акция «Бессмертный полк» в 2020 году, когда массовые собрания невозможны из-за распространения коронавируса, пройдет в онлайн-формате. Специалисты Национального центра когнитивных разработок петербургского Университета ИТМО приспособили для мероприятия приложение How we survive. Информация об этом 1 мая появилась в вузовском сетевом издании ITMO.NEWS.

Все желающие 9 мая смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» в удаленном формате. Специалисты национального центра (НЦКР) ИТМО предложили провести шествие на базе своего приложения, чтобы вывести участников на единую онлайн-карту.

Замдекана факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО Олег Басов предложил модернизировать идею организаторов акции провести мероприятие в Интернете. «Я связался с сопредседателем Совета межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергеем Колотовкиным. К этому времени у нас уже был прототип приложения. Мы обсудили технические тонкости, и «Бессмертный полк» согласился разместить ссылку на своем сайте для нашего приложения», — цитирует издание Басова.

Интерактивную карту, куда каждый может нанести данные о своем предке, уже начали заполнять. Стать участником можно тремя способами, рассказывает разработчик Александр Вишератин. Наиболее простой способ: разместить пост в Instagram с геолокацией и хэштегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк. Их приложение после модерации будет забирать «к себе».

Кроме того, существует возможность добавить уже опубликованный в соцсети пост без геолокации, вручную указав город проживания. Для тех, кто не пользуется соцсетями, предусмотрена возможность заполнить форму в приложении. Для этого необходимо указать имя своего родственника, звание, годы жизни и боевой путь, а также приложить фотографию близкого.

Напомним, об отмене парада Победы 9 мая в традиционном формате стало известно в середине апреля. Планируется, что с 11 часов утра фотографии героев «Бессмертного полка» будут транслироваться по федеральным телеканалам, на медиаэкранах и на онлайн-платформах.

Приложение How To Survive разработали специалисты НЦКР ИТМО Александр Вишератин и Юлия Федорова. Ресурс создан для борьбы с одиночеством во время пандемии коронавируса и позволяет увидеть, как проводят время пользователи в других городах и странах.

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Комментарии (1)

Иван Петров
...А если слово "полк" прочитать наоборот, то получится "клоп".
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